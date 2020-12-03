Київ "затягне" туманом - можливе погіршення якості повітря

За прогнозом Українського гідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 грудня, вночі та вранці 4 грудня у Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА у Фейсбуці.

"Фахівці попереджають, що безвітряна погода та туман можуть призвести до накопичення забруднювальних речовин у приземному шарі атмосфери, що може вплинути на рівень якості повітря у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

В Україні у п'ятницю, 4 грудня, вдень очікується від 0 до 13° тепла, у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.