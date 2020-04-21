Київ зайняв четверте місце в рейтингу міст світу з найбруднішим повітрям

Київ зайняв четверте місце в списку міст світу з найбруднішим повітрям.

Про це повідомляють на сайті світового рейтингу за індексом якості повітря QIAir.

У цей час індекс забруднення повітря в Києві становить 133.

У тайського міста Чіангмай, яке зайняло перше місце, індекс забруднення повітря становить 169. На другому місці Кувейт (160), на третьому - В'єтнам (156).

в Києві кілька днів зберігається сильний смог. Дим від пожеж у Житомирській області накрив столицю України в четвер, 16 квітня. Наступного дня ситуація трохи поліпшилася, і київська влада навіть відзвітувала, що повітря в Києві внормовується. Але станом на ранок суботи місто знову було в диму.

20 квітня повідомляли, що якість атмосферного повітря в Києві, Київській і Житомирській областях поліпшилася, концентрація пилу та залишків горіння близька до норми.

Раніше команда сервісу для моніторингу інформації про навколишнє середовище Saveecobot заявила, що такого сильного забруднення повітря в Києві ще не було.

За матеріалами LB.ua