Київщина: Страх і безпорадність в Лукашах.

На Київщині ціле село потерпає від банди серійних крадіїв.

Поки стурбовані селяни й дачники намагаються вирахувати, хто їх грабує, і з острахом залишають свої будинки, підопічні «незамінного» міністра внутрішніх справ Арсена Авакова розводять руками, демонструючи кричущу бездіяльність

Мешканці тихого мальовничого села Лукаші, що у Баришівському районі Київської області, не на жарт налякані – їхній спокій порушили крадії, які безкарно орудують від початку літа. Станом на кінець липня достеменно відомо щонайменше про сім пограбувань. Вартість вкраденого майна оцінити важко, адже крадії беруть все: від коштовностей, газонокосарок і мікрохвильових печей, до постільної білизни, ковбас і навіть шампунів.

Злочинці діють акуратно і професійно, однак за стандартним сценарієм: серед тижня під покровом ночі навідуються до будинків, в яких немає господарів, і виносять все, до чого доберуться. Для проникнення в оселі крадії використовують спецзасоби, зокрема помпові домкрати і ломи, а «здобич» вивозять на автівці.

Найбільше від крадіїв потерпають дачники, які приїжджають один-два рази на тиждень. Втім, злодії не обминули увагою й місцевих мешканців. Наразі відомо про два таких випадки. Під час пограбування господарів не було вдома, і непрохані гості добре про це знали.

Не дивлячись на очевидний зв’язок між злочинами та масштабність пограбувань, поліція й місцева влада вдають, що нічого особливого не відбувається. Більш того, ані голова сільради, ані дільничний не зволили принаймні повідомити громаду про небезпеку.

Особливо дивують в цій історії дії поліцейських, а точніше їхня відсутність. Як з’ясував Абзац, у складі слідчої групи, яка приїздила до потерпілих, навіть не було криміналіста, тобто про відбитки пальців, експертизи можна забути. Більш того, на комунікацію з пограбованими правоохоронці не йдуть, навіть не повідомляють номери проваджень.

За словами однієї з потерпілих, до речі, з місцевих мешканок, її будинок обікрали на початку червня, однак досі слідчий їй жодного разу навіть не зателефонував. Жодних новин не отримував й інший потерпілий. До нього крадії «завітали» у середині червня. З того часу принаймні ще п’ять будинків були пограбовані.

Місцевий дільничний зберігає «стоїчне» мовчання. Через таку дивну позицію місцеві жителі все частіше почали замислюватися над тим, що крадії діють «під дахом» певних «перевертнів у погонах». Мабуть, такі думки виникають небезпідставно.

На фоні заяв пана Авакова про зменшення злочинності в Україні, які він як мантру повторює під час майже кожного публічного виступу, ситуація в Лукашах красномовно демонструє реальний стан речей. І від цього стає моторошно, адже розумієш, що це лише верхівка айсбергу. Можливо, міністр не бачить очевидних ознак зростання і зміцнення криміналітету саме через те, що не шукає його, або не бажає його помічати?..

Абзац на прохання місцевих жителів бере на контроль ситуацію в Лукашах, яка, насправді, є дуже показовою, адже вона характерна для сотень, тисяч, навіть десятків тисяч українських сіл і містечок. Зокрема, наше видання вже підготувало запити до відповідних правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування. Далі буде…

За матеріалами Абзац