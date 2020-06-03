Кличко: На сьогодні в Києві працюють 466 дитсадків

У столиці з 1 червня відновили роботу 466 дитячих садків, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"На сьогодні в Києві працюють 466 дитячих садочків. Це ті заклади, що здійснили всі необхідні заходи для безпечної роботи. У 62 садочках на сьогодні тривають планові ремонтні роботи. Багато батьків, у яких є можливість залишити дітей вдома або з родичами, не повели дітей в садки, щоб не наражати їх на небезпеку. І я їм за це вдячний. На сьогодні в дитсадки Києва пішли майже 15 тис. дітей. До карантину, в середньому, садочки щодня відвідували понад 55 тис. дітей", - наголосив Кличко під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Він зазначив, що нині головне завдання дитсадочків, які відновили роботу, - забезпечити дотримання всіх регламентів і правил. Зокрема, постійне прибирання та дезінфекція приміщень, мінімізація контактів у закладі.

"Персонал садочків пройшов інструктаж, як діяти в разі спалаху респіраторного захворювання у дітей. Щодня і дітям на вході до садка і персоналу вимірюють температуру. Батькам до груп заходити заборонено", - зазначив мер. За матеріалами Інтерфакс -Україна.