Кличко опроверг приказ больницам подготовить палаты для VIP-пациентов

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг сообщения о якобы приказе больницам от КГГА подготовить специальные палаты и персонал для лечения VIP-пациентов, пользующихся госохраной

Об этом Кличко написал в Facebook.

"Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, в случае их заболевания коронавирусом - такого нет, я поднял информацию по распоряжению, которое распространяют сегодня СМИ. Сейчас выясняем все детали", - написал Кличко.

При этом мэр Киева отметил, что для лечения первых лиц государства - президента, главі Верховной Рады, премьер-министра - действительно предусмотрены специальные условия, которые являются стандартной практикой.

"Всегда так было, что первые лица государства - Президент, Премьер-министр, Глава Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства ", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также опроверг слухи о том, что Александровская больница якобы является VIP-больницей.

"Александровская больница является базовой. И, в основном, всех больных или с подозрением на коронавирус сегодня отправляют туда. Если будет увеличиваться количество больных, мы будем лечить их и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую. И их список опубликован ", - подытожил Кличко.