Кличко розповів про перші послаблення карантину у Києві

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що вже сьогодні у столиці буде відновлено роботу трьох перших продовольчих ринків, а також дозволено роботу кав'ярень "на виніс", що повинно сприяти відновленню бізнесу. Про це Кличко повідомив на останньому брифінгу.

"Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення дозволити столичним кав'ярнях працювати на виніс. Це підтримка для бізнесу та справедливе рішення", - заявив мер.

Стосовно ринків, що до роботи сьогодні зможуть приступити такі:

- Деміївський у Голосіївському районі,

- Маяк у Деснянському районі,

- Базар на Лісовій у Деснянському район.

А завтра повинні відновити свою роботу Печерський та Володимирський ринки.

Всього, як відому, на належну підготовку до відновлення роботи було перевірено представниками Держпродспоживслужби 37 ринків столиці. Ще декілька днів тому жоден з них не був готовий до послаблення обмежень.

"Я закликаю всіх киян дотримуватися правил безпеки і на ринках, зокрема. Дистанція, маска, рукавички, дезінфектори", - підкреслив Кличко.

Напередодні уряд продовжив карантин по всій Україні до 22 травня. Однак, з 11 травня деякі карантинні обмеження почнуть пом'якшувати. Зокрема, послаблення стосується роботи парків, скверів та зон відпочинку. З дотриманням протиепідемічних вимог почнуть працювати салони краси та деякі магазини.

Також уряд дозволив працювати літнім майданчикам просто неба закладів громадського харчування, які зареєстровані як оператори потужності. Окрім того стане дозволеною оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами. Розпочнуть роботу нотаріуси, стоматологи та сервіси побутової техніки.

Водночас голова МОЗ Максим Степанов вважає, що послаблення в такому вигляді є досить ризикованими. Однак за його словами, Міністерство охорони здоров'я має розробити план адаптивного карантину.

За матеріалами DT.UA