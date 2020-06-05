Кличко: У Києві поки що не відкриватимуть ресторанів, кафе та басейнів

У Києві не мають наміру поки що відкривати ресторанів, кафе і басейнів, заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Київ поки що не відкриватиме ресторанів, кафе і басейнів. Уряд, як ви знаєте, дозволив більшості міст, де показники в межах визначених, перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, відкрити з 5 червня ресторани, кафе та басейни. У Києві на сьогодні один із трьох показників - за кількістю хворих на сто тисяч населення - перевищує норму. І сьогодні становить 14,9", - зазначив мер під час онлайн прес-конференції в п'ятницю.

У зв'язку з цим, за словами Кличка, влада міста не може дозволити ризикувати здоров'ям людей і впроваджувати ще більші послаблення.

"Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися в карантин? Рішення про роботу в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо. Виходячи з ситуації із захворюваністю в найближчі дні. Тобто комісія з надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня", - наголосив він.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.