Мер Києва Віталій Кличко закликав уряд відкрити метро 25 травня. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"А тепер про метро. Я звертаюсь до уряду: після 22 травня, а точніше - 25 травня... дозволити відновити роботу метро столиці. Звичайно, ми будемо дивитись на ситуацію з розповсюдженням вірусу і сподіваємось, що вона не погіршиться. Ми не хотіли закривати метро і тримали роботу до останнього, поки уряд не ухвалив таке рішення. Але коли все більше людей повертається до роботи, в місті відбувається колапс", - зазначив міський голова.

Кличко заявив, що буде наполягати на відновленні роботи метро.

"Щодо ідеї спецперепусток для проїзду в метрополітені - вона абсолютно утопічна. Ми створимо страшенні натовпи і будемо стикатись з ситуацією ще гіршою. Тому метро має відкритись для роботи у звичайному режимі", - сказав він.

Після послаблення карантину у столиці зранку у середу побільшало заторів. За матеріалами УННю