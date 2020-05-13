Кличко закликав уряд відкрити метро 25 травня
Мер Києва Віталій Кличко закликав уряд відкрити метро 25 травня. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"А тепер про метро. Я звертаюсь до уряду: після 22 травня, а точніше - 25 травня... дозволити відновити роботу метро столиці. Звичайно, ми будемо дивитись на ситуацію з розповсюдженням вірусу і сподіваємось, що вона не погіршиться. Ми не хотіли закривати метро і тримали роботу до останнього, поки уряд не ухвалив таке рішення. Але коли все більше людей повертається до роботи, в місті відбувається колапс", - зазначив міський голова.
Кличко заявив, що буде наполягати на відновленні роботи метро.
"Щодо ідеї спецперепусток для проїзду в метрополітені - вона абсолютно утопічна. Ми створимо страшенні натовпи і будемо стикатись з ситуацією ще гіршою. Тому метро має відкритись для роботи у звичайному режимі", - сказав він.
Після послаблення карантину у столиці зранку у середу побільшало заторів. За матеріалами УННю