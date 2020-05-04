Кличко заявив, що Київ дезінфікують безпілотники

Міський голова стверджує, що комунальні підприємства продовжують миття вулиць столиці в посиленому режимі, а для дезінфекції окремих міських об'єктів використовуються дрони.

Київ використовує для дезінфекції міських об'єктів і безпілотні технології - дрони.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, таку технологію вже протестували на сміттєспалювальному заводі "Енергія" та в "Київпастрансі".

"Технологія мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння вірусу, ефективніше покриває площу обробки, економить час на неї. Для санобробки місто залучає дрони, які зазвичай працюють в сільському господарстві для нанесення пестицидів на поля. А сьогодні вони задіяні для дезінфекції промислових територій у місті. Для цього ми використовуємо дрони української компанії DroneUA, яка надає їх безкоштовно", - повідомив Кличко.

Він також стверджує, що комунальні підприємства міста продовжують миття та дезінфекцію вулиць столиці в посиленому режимі.

"Щодня 55 поливомийних машин працюють на столичних вулицях. Майже 140 працівників здійснюють дезінфекцію зупинок громадського транспорту та підземних пішохідних переходів. У постійному режимі 4 тролейбусних, 4 автобусних та 3 трамвайних депо забезпечують дезінфекцію наземного громадського транспорту, що перевозить сьогодні пасажирів за спецперепустками. Також обов'язкову дезінфекцію проходить і весь спецтранспорт комунальних підприємств дорожньої сфери. Зокрема техніка, задіяна на ремонтних роботах, евакуатори та інші спецавтомобілі", - сказав Кличко.

Він вкотре нагадав, що усі обслуговуючі організації, незалежно від форми власності, повинні здійснювати санітарну обробку житлових будинків. Для цього задіяні двірники та прибиральники, які працюють в посиленому режимі. За матеріалами УНІАН.