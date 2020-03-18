Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 198 000

Общее количество людей с диагностированным коронавирусом в мире превысило 198 000. Почти 82 000 пациентов вылечились, более 7000 погибли, говорится на карте распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса.

Больше всего заболевших, почти 82 000, было обнаружено в Китае. В Италии количество пациентов с COVID-19 достигло 31 506, в Иране - более 16 000, в Испании - почти 12 000, в Германии - более 9000, в Южной Корее - более 8000 заболевших.

Лидером по смертности является китайская провинция Хубэй, где скончались более 3100 заболевших. На втором месте - Италия с более чем 2500 летальными исходами. На третьем месте - Иран, где умерла почти 1000 людей.

Самое большое количество людей выздоровело от коронавирусной болезни в Хубэе - 56 886 человек. Более 5000 излечились в Иране, почти 3000 - в Италии.

Единичные случаи заражения зарегистрированы во французском заморском департаменте на острове в Индийском океане Реюньоне - там больных 9 человек; в Парагвае - 9, в Гондурасе - 8, по 7 в Монако, Руанде и Гайане, 6 в Гватемале, по 5 в Эфиопии, острове Гуам, Монголии, на Кубе, в Кот- д'Ивуар, Тринидад и Тобаго, 4 случая зафиксированы на Сейшелах, по 3 - на острове Аруба, в Кении, Нигерии, Конго, острове Майотта и Экваториальной Гвинее.

По 2 случая - в Либерии, Черногории, Намибии, Косово, Сент-Люсии, Барбадосе. По 1 - в Гамбии, Гвинее, Танзании, Габоне, Гренландии, Конго (Браззавиль), Сент-Винсент и Гренадине, Сомали, Бенине, Того, ЦАР, на Багамах, на Антигуа и Барбуда, Эсватини, Бутане, Судане, Непале, Суринам, Гамбии и Мавритании.

Напомним, что в Украине по состоянию на 20:00 17 марта было зафиксировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 летальных. З 17 марта коронавирус подтвердили в Киевской области - у 44-летнего мужчины, который был за границей.

В Черновицкой области зафиксировано шесть новых случаев: у 33-летней женщины (летальный), лиц в возрасте 31, 10, 18 лет, двух детей в возрасте год и десять месяцев и шесть месяцев. В Минздраве отмечают, что все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. По материалам LB.ua