Колишній бранець Кремля Сенцов прокоментував обмін полоненими

Дев'ятнадцять осіб, яких 16 квітня повертають до України бойовики - це не всіх їхні бранці.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов.

"Черговий обмін. 19-ро наших сьогодні будуть нарешті вдома. Це дуже добре і я вітаю цих людей зі свободою та дякую тим, завдяки чиїм зусиллям це сталося. Але це не всі українські полонені з ОРДЛО", - наголосив він.

За словами Сенцова, також Росія не віддає тих, хто утримується вже не один рік у її в'язницях.

"Ніхто з кримських татар не звільнений. Дудка, Куку, Виговський, Мустафаєв, Щур, Гафаров та сотні інших досі за ґратами. Звісно, що Путін не хоче віддавати їх просто так, а хоче поступок України у відповідь, щоб повільно привести її назад, у своє кріпацьке стійло. Треба звільняти наших, але не треба при цьому торгувати країною!" - додав режисер.

За матеріалами ТСН.ua