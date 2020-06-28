Концерт світових зірок Global Citizen зібрав близько 7 млрд дол на боротьбу з COVID-19

Руху Global Citizen вдалось зібрати 6,9 млрд дол на боротьбу з COVID-19, організувавши благодійний концерт. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Twitter Global Citizen.

"Ви разом з провідними артистами звернулись до світових лідерів, філантропів та корпорацій, з закликом підтримати нашу місію з забезпечення допомоги у боротьбі з COVID-19 в усьому світі. Ваші зусилля допомогли мобілізувати 6,9 млрд доларів для надання допомоги у боротьбі з COVID-19", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що до благодійного концерту "Глобальна мета: об'єднатися для нашого майбутнього" долучилися Майлі Сайрус, Джастін Бібер, Джей Бальвін, Шакіра та інші.

Нагадаємо, у світі виявили майже 10 млн випадків коронавірусу.

За матеріалами УНН