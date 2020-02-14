Коронавирус может заразить две трети населения планеты - ВОЗ

Число жертв ного коронавируса может достичь миллиардов человек.

По словам главы Центра статистики и количественных исследований инфекционных болезней университета Флориды Айры Лонджин, сейчас количество зараженных во всем мире составляет более 64 тыс. человек.

Эпидемия коронавируса может достигнуть мировых масштабов, если не будет соблюден строгий карантин, под которым в Китае находятся многомиллионные города.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус одобрил меры Китая для предотвращения распространения коронавируса, но отметил, что карантин замедляет, но не побеждает его.

- Изоляция пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса и перемещения под карантин людей, с которыми они общались, не смогут остановить распространение, - сказал он.

По его мнению, каждый больной передает инфекцию двум-трем людям и проследить за распространением коронавируса трудно из-за отсутствия экспресс-тестов и из-за того, что у некоторых носителей инфекции симптомы болезни проявляются в приглушенной форме.

Глава ВОЗ назвал распространение коронавируса лишь верхушкой айсберга общей проблемы. По материалам ICTV Факти