Коронавірус: в Україні за добу виявили 366 нових випадків

Станом на ранок вівторка, 5 травня, в Україні 12 697 підтверджених випадків COVID-19

Про це передає Еспресо.TV.

За добу зафіксовано 366 нових випадків.

За даними ЦГЗ МОЗ, станом на 9:00 5 травня в Україні 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1 875 пацієнтів одужало.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 454 випадки;

Волинська область - 343 випадки;

Дніпропетровська область - 478 випадків;

Донецька область - 83 випадки;

Житомирська область - 448 випадків;

Закарпатська область - 546 випадків;

Запорізька область - 287 випадків;

Івано-Франківська область - 1015 випадків;

Кіровоградська область - 401 випадок;

м. Київ - 1583 випадки;

Київська область - 866 випадків;

Львівська область - 514 випадків;

Луганська область - 38 випадків;

Миколаївська область - 163 випадки;

Одеська область - 469 випадків;

Полтавська область - 231 випадок;

Рівненська область - 779 випадків;

Сумська область - 112 випадків;

Тернопільська область - 923 випадки;

Харківська область - 377 випадків;

Херсонська область - 142 випадки;

Хмельницька область - 119 випадків;

Чернівецька область - 1948 випадків;

Черкаська область - 314 випадків;

Чернігівська область - 64 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 травня 2020 року до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33311 повідомлень про підозру на COVID-19.

За матеріалами Еспресо TV



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