Коронавірус: в Україні за добу виявили 366 нових випадків
Станом на ранок вівторка, 5 травня, в Україні 12 697 підтверджених випадків COVID-19
Про це передає Еспресо.TV.
За добу зафіксовано 366 нових випадків.
За даними ЦГЗ МОЗ, станом на 9:00 5 травня в Україні 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1 875 пацієнтів одужало.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 454 випадки;
Волинська область - 343 випадки;
Дніпропетровська область - 478 випадків;
Донецька область - 83 випадки;
Житомирська область - 448 випадків;
Закарпатська область - 546 випадків;
Запорізька область - 287 випадків;
Івано-Франківська область - 1015 випадків;
Кіровоградська область - 401 випадок;
м. Київ - 1583 випадки;
Київська область - 866 випадків;
Львівська область - 514 випадків;
Луганська область - 38 випадків;
Миколаївська область - 163 випадки;
Одеська область - 469 випадків;
Полтавська область - 231 випадок;
Рівненська область - 779 випадків;
Сумська область - 112 випадків;
Тернопільська область - 923 випадки;
Харківська область - 377 випадків;
Херсонська область - 142 випадки;
Хмельницька область - 119 випадків;
Чернівецька область - 1948 випадків;
Черкаська область - 314 випадків;
Чернігівська область - 64 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 травня 2020 року до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33311 повідомлень про підозру на COVID-19.
За матеріалами Еспресо TV
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