Коронавірус в Україні: за добу виявили 4 385 заражень

В Україні минулої доби зафіксували 4 385 нових випадків COVID-19, 75 летальних випадків і 7 191 одужання.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

"4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник".

Здійснено тестувань за добу - 15 332 (зокрема методом ПЛР - 12 225, методом ІФА - 3 107).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 030 374 особи; одужало - 665 729 осіб; летальних випадків - 17 849; проведено ПЛР-тестувань - 5 485 214.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.