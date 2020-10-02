Коронавірус здатний мутувати в 10 різних форм - вчені

Нова інфекція COVID-19 може мати 10 різних форм, щоб легше проникнути в організм, розповіли вчені з Інституту Френсіса Кріка (Великобританія), передає Fox News.

Співробітники інституту з'ясували, що шипи коронавірусу здатні відотзменяться і ставати більш чіпкими. Завдяки їм вірус може краще зв'язуватися з білком ACE2, який знаходиться на поверхні людської клітини. Крім того, за допомогою своїх шипів коронавірус проникає в організм.

"Це дуже складний процес взаємозв'язку рецепторів вірусу і здорової клітини в порівнянні з більшістю вірусних білків. Грип та ВІЛ мають більш простий процес активації ", - заявив один з авторів дослідження, науковий співробітник лабораторії університету Дональд Бентон.

Раніше повідомлялося, що пандемію коронавируса назвали однією з головних проблем людства. Історія епідемій багата прикладами повстання товариства проти жорстких указів про карантинні обмеження, зокрема порушення карантину, введеного для боротьби з епідемією чуми в Марселі XVIII століття або протести проти носіння масок під час пандемії грипу 1918 року. Однак, в основному, наслідком порушення необхідних правил безпеки, введених для стримування поширення хвороби, ставала нова хвиля спалахів смертельних інфекцій

За матеріалами ffu.org.ua, ZN.ua