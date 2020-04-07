Коронавірус: Зеленський відправив у Миколаїв перевірку з МОЗ

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головами ОДА на якій вирішили скерувати до Миколаївської області перевірку з МОЗ, щоб перевірити правильність тестів на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Очільник Миколаївської ОДА повідомив, що нині в обласній інфекційній лікарні перебуває дев'ять пацієнтів з підозрою на коронавірус. Але поки жоден тест не показав позитивного результату. Учасники наради вирішили скерувати на Миколаївщину перевірку з Міністерства охорони здоров'я, щоб переконатися у правильності проведення тестів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19, проте наразі є 11 пацієнтів з підозрою. За матеріалами УНН.