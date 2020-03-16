Кулеба розповів, скільки українців виявили бажання повернутися додому з-за кордону

До посольств і консульств України звернувся 1791 громадян країни, які попросили допомогти виїхати з країн їхнього перебування у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це під час брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, це офіційна кількість зареєстрованих українців станом на дев'яту ранку 16 березня.

Кулеба наголосив, що МЗС наразі аналізує кількість громадян України, які перебувають за кордоном. "Ми шукаємо найрізноманітніші шляхи. Йдеться і про розробку моделей, які дозволять вивозити людей літаком. Ведемо переговори з нашими партнерами, щоб дозволяли транзит українських громадян. Умовно кажучи, застрягли у Франції і не можуть доїхати до Польщі через закритий кордон між Польщею і Німеччиною", - розповів глава МЗС.

Дмитро Кулеба повідом, що українці, які перебувають у країнах-сусідах формуватимуть групи і відправлятимуть їх на батьківщину разом. Приміром, з Португалії та Іспанії. За матеріалами ТСН.ua