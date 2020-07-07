Лабораторії забезпечені місячним запасом тестів на COVID-19 - Степанов

У міністерстві готуються до другої хвилі епідемії. Лабораторні центри Міністерства охорони здоров'я забезпечені місячним запасом тест-систем при повній завантаженості лабораторій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, рівень забезпеченості країни до можливої другої хвилі епідемії набагато кращий, ніж був на початку березня.

Степанов наголосив, що на сьогодні всі лабораторні центри МОЗ забезпечені місячним запасом тест-систем при повній завантаженості лабораторій.

Міністр додав, що у МОЗ визначений механізм швидкої доставки тест-систем, якщо їх десь не вистачатиме. "Ми готуємося саме до другої хвилі... Я вважаю, що саме це є розумним, коли робляться відповідні висновки щодо того, чого бракувало і в чому була проблема, і готується все так, щоб медична система витримала і вчасно змогла надавати допомогу всім, хто цього потребує", - зазначив Степанов.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 7 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 тис. 607 випадків COVID-19. Загалом одужали 22 тис. 193 особи, померли 1 тис. 283. За останню добу зареєстровано 564 нові випадки захворювання, 21 людина померла, одужали 490. За матеріалами УНІАН.