Літня спека не зупинить поширення коронавірусу - дослідження

Тепла погода навряд чи зупинить поширення коронавірусу COVID-19, заявив директор Національного інституту здоров'я США Френсіс Коллінз.

"На цей момент багато дослідників сумніваються, що пандемія COVID-19 перейде влітку до необхідного тимчасового затишшя", - написав він у своєму блозі, наголосивши, що в деяких лабораторних експериментах висувалася гіпотеза, що висока температура та вологість можуть знизити життєздатність коронавірусу SARS-CoV-2, як і інших відомих коронавірусів, темпи поширення яких з приходом літа сповільнюються.

Але COVID-19, як абсолютно нова інфекція, відрізняється від сезонних респіраторних захворювань.

За словами Коллінза, клімат стане важливим сезонним фактором у контролі поширення COVID-19 тільки після появи колективного імунітету.

Він вказав на "тверезі прогнози", опубліковані в журналі Science, згідно з яким коронавірус, ймовірно, буде поширюватися упродовж усього літа.

"Дослідницька група виявила, що відсутність у людини імунітету до SARS-CoV- 2, а не погода, ймовірно, буде основним чинником, що сприятиме постійному і швидкому поширенню нового коронавірусу цього літа і восени", - заявив Експерт.

За його словами, це також пояснює швидке поширення COVID-19 в Бразилії, Еквадорі та деяких інших тропічних країнах. За матеріалами Дзеркало тижня. Україна.