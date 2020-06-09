"ЛНР" не собирается открывать пункты пропуска на Донбассе

В так называемой "ЛНР" заявили, что не собираются открывать пункты пропуска на Донбассе несмотря на намерения украинской стороны. Об этом заявила "представитель" боевиков Ольга Кобцева, передают информационные ресурсы ОРДЛО.

Кобцева назвала планы открыть КПВВ "провокацией".

"Являясь официальным представителем в гуманитарной группе, я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуска в Станице Луганской завтра работать не будет. Заявление Украины мы расцениваем как очередную провокацию. Это было одностороннее заявление", - завила она.

Ранее представители Украины заявили о намерении открыть 10 июня закрытые ранее из-за распространения коронавируса пункты пропуска.

Как сообщалось, штаб ООС сообщил, что в районе проведения Операции объединенных сил открывают пункты пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская". Пропуск граждан будет осуществляться ежедневно с 11:00 до 14:00. Во время въезда на подконтрольную Украине территорию будут проводить температурный скрининг, люди обязательно должны находиться в защитных масках или респираторах. За матеріалами 112.ua