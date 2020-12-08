Локдаун в Україні навряд чи запровадять 2 січня, - Степанов

Запровадження на початку січня локдауну в Україні є малоймовірним. Наразі уряд працює над фінальною версією обмежень, які будуть представлені 9 грудня.

Водночас МОЗ виступає за жорсткі обмеження. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

Він також наголосив, що в Україні мають посилити карантин, адже у січні зростає захворюваність на грип та ГРВІ.

Коли ми говоримо про кінцевих обмеження, вони всі повинні бути дієвими. Для мене важливо мати реальний локдаун, а не напівбутафорський, - заявив міністр.

Раніше Максим Степанов казав, що карантин в Україні можуть ввести з перших чисел січня на три тижні. Водночас він зазначав, що пік захворюваності на грип в Україні очікується з січня та протягом лютого.

Яка зараз ситуація в Україні з COVID-19? В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо COVID-19. За минулу добу від коронавірусу одужали більше людей, ніж захворіли. Так, за минулу добу недугу побороли 12 860 людей. Натомість добовий приріст нових випадків склав 10 811. Що відомо про локдаун на новорічні свята в Україні

В Україні скасували карантин вихідного дня, тому тепер уся країна перебуває у помаранчевій карантинній зоні.

Наразі відомо, що локдаун навряд чи запровадять до кінця року. Однак є велика ймовірність того, що Україна повернеться до жорстких обмежень у січні.

Якими саме будуть нові обмеження та заборони - остаточно невідомо за словами влади, вони продовжують перемовини. Проте влада переконує, що точно не зупинятимуть транспорт і не закриватимуть аеропорти. За матеріалами news.24tv.ua