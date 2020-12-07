Локдаун в Україні: у Кабміні пояснили, як працюватиме транспорт

Під час локдауну транспорт в Україні працюватиме з обмеженнями. Так, в громадському транспорті можна буде їздити лише на сидячих місцях та в захисних масках.

Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов, передає УНІАН.

Так, в громадському транспорті можна буде їздити лише на сидячих місцях та в захисних масках.

Також Немчінов наголосив, що кордони закривати не планують. В'їзд і виїзд залишиться відкритим.

Під час локдауну аеропорти в Україні будуть працювати.

Карантин в Україні Кабмін може посилити карантинні обмеження з січня 2021 року. Водночас працюватимуть гірськолижні курорти, готелі та церкви.

Гглава МОЗ заявив, що у Міністерстві охорони здоров'я не збираються вводити повний локдаун, але мають намір запровадити жорсткий карантин.

Головні епідеміологи нашої країни запевняють, що Україні потрібен жорсткий карантин. За матеріалами Вголос.