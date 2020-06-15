Ляшко: Епідемічна ситуація в південних областях України безпечна для туристів

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області відповідають всім протиепідемічним вимогам і відкриті для туристів.

"Відкрито все зараз в областях, в яких показники відповідають критеріям, задекларованим урядом. Тобто можна поїхати в Одеську, Херсонську область, Запорізьку, Миколаївську і відпочивати в Україні", - сказав Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Крім того він вважає, що найближчим часом може відновиться іноземний туризм. З 15 червня в Україні поновлюються іноземні авіаперельоти, а з 1 липня Євросоюз відкриє кордони для третіх країн, які дотримуються певних епідеміологічних норм.

Також Ляшко висловив упевненість, що з настанням літнього тепла коронавірус відступить.

"Я за сезонність. Як показує статистика, сезонність є. Циркуляція відбувається так само, як і у інших грипообразних захворювань, коли починається зі сходу, з Азії, йде на Європу, потім на Північну і Південну Америку і на Африку. Зараз найбільше потерпає Південна Америка і Африка від кількості нових випадків. Потім воно перейде на Австралію і буде циркулювати як грип щороку", - вважає Ляшко.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.