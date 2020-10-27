Ляшко: Нові карантинні обмеження розглядатимуть за 15 тис. хворих на COVID-19 за добу

Можливість запровадження нових карантинних обмежень розглядатимуть у разі виявлення 15 тис. нових випадків захворювання на COVID-19 за добу, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Цифра є - 15 тис. хворих за добу. Після цього говоритимемо про наші плани на найближчий період. Водночас ми не говоримо, що вже завтра щось запроваджуватимемо. 15 тис. хворих за добу - це у нас ще є запас міцності, який дасть змогу відреагувати без колапсу для системи охорони здоров'я", - сказав він під час вебінару "Локдаун 2.0 для ритейлу: чи буде і хто витримає?" у вівторок.

Ляшко наголосив, що ця цифра (15 тис. хворих за добу - ІФ) актуальна за рівномірного розподілу хворих на території країни, водночас для окремих регіонів вона може бути нижчою.

"Ця цифра (для кожного регіону - ІФ) прорахована. Наразі ми її не публікуємо, оскільки чекаємо на 1 листопада, коли на місцях мають бути використані субвенції й підведений кисень до більшості ліжок. Після цього потужності системи охорони здоров'я мають змінитися", - пояснив заступник міністра.

За його словами, нині для хворих на коронавірус відведено близько 52 тис. ліжок, із них 17 тис. забезпечені кисневою підтримкою.

"У зв'язку зі зростанням кількості хворих і збільшенням кількості ліжок відсоток забезпеченості підведеним киснем на сьогодні становить 40%. Нам треба ще вдвічі наростити ці потужності, щоб підготувати систему охорони здоров'я до повноцінного реагування", - зазначив Ляшко.

В Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 6677 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, у понеділок - 5426. За матеріалами Інтерфакс-Україна.