Ляшко повідомив, коли Україна може повернутися до жорсткого карантину
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України допускає, що Україна може повернутися до жорстких карантинних обмежень вже через два тижні.
Пов'язано це з постійним зростанням кількості нових випадків COVID-19 за добу, говориться в інтерв'ю головного санітарного лікаря виданню УП.
Чому саме два тижні? Цей термін - інкубаційний період коронавірусної інфекції. І якщо через 14 днів (інтерв'ю записано 8 жовтня) Україна вийде на певну кількість нових хворих, жорсткий карантин стане необхідний.
"Два тижні - це інкубаційний період, в середньому. Тоді я як санітарний лікар буду говорити: "Дивіться, ми вийшли на цю цифру, у нас залишилося два тижні, і у нас іншого виходу немає, окрім як вводити жорсткі карантинні обмежувальні заходи", - пояснив Віктор Ляшко.
Зазначимо, що у МОЗ кажуть, саме такого строку - 1-2 тижнів - буде досить, щоб в країні просто закінчилися ліжка для хворих на COVID-19. За матеріалами T1.ua