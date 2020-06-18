Ляшко розповів, чому в Україні фіксують рекордну кількість хворих на коронавірус

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що кілька днів поспіль фіксується рекордна кількість нових хворих на коронавірус через відсутність жорсткого карантин

Про це повідомляє ТСН.

"Збільшення тестування не має чіткої прогресії кореляції до збільшення кількості випадків. Це одномоментний процес, який показує, що в нас все ж таки пов'язано зростання з відсутністю жорстких карантинних обмежень", - сказав він.

За словами Ляшка, питання можна розглянути з двох площин.

"Перше - це суб'єкти господарювання, яким ми пом'якшили карантин і дозволили відкриватись, є часто причиною того, що відбуваються порушення карантинних умов і обмежень. Зокрема, не створені умови. Міський і приміський транспорт - вимоги не дотримуються. Тому і відбувається такий ріст", - сказав він.

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Ляшко додав, що, коли в Україні почали реєструвати по 600 нових випадків COVID-19, це було викликано проведенням тестувань, в містах-мільйонниках, де виникли черги на діагностику.

"Не можна робити жодних висновків, коли ми говоримо про один або два дні. Треба дивитись тренди щодо зростання або стабілізації процесу. Коли ми сьогодні бачимо 829 випадків, ми відмічаємо чіткий тренд до зростання", - сказав він.

Нагадаємо, що 18 червня в Україні був зафіксований новий антирекорд за кількістю інфікованих коронавірусом за добу. Хворобу виявили у 829 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 504 пацієнта одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 34 063 осіб, з них видужали 15 447 летальних випадків - 966.