Ляшко розповів, як Україна транспортуватиме і зберігатиме вакцину від COVID

Україна знайшла можливість зберігати вакцину від коронавірусної інфекції в надзвичайно низьких температурних умовах, як того вимагає компанія-виробник.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, вакцина від коронавірусу буде першим препаратом в Україні, який потрібно буде зберігати при температурі -80 градусів.

"Ми підняли наші національні склади, які є у МОЗ, там у нас реально немає умов для зберігання таких вакцин або лікарських засобів саме при температурі -80 градусів. Ми запустили роботу з приватними логістичними фармацевтичними компаніями - і до нас вийшли з комерційними пропозиціями. І в нас в країні, на вітчизняних складах є можливість зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини та при температурі зберігання - 80 градусів, - розповів Ляшко.

Він також розповів, як відбуватиметься транспортування та зберігання вакцини.

"Тут яка логіка: вакцина прилітає на літаку, з машини до складу ми транспортуємо в термоконтейнері із сухим льодом, потім перевантажуємо в холодильники, в яких вона може зберігатися тривалий час. Далі ми розраховуємо, як і в якій кількості цю вакцину треба привезти до пункту щеплення, і в пункті щеплення вона може зберігатися 5 днів при температурі +2...+8 градусів, - зазначив лікар. За матеріалами Слово і Діло.