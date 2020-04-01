"Марш на Крим" перенесли через коронавірус, – Чубаров

"Марш на Крим", який планували провести 3 травня, перенесли на невизначений час через пандемію коронавірусу. Про це у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Нова дата проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства й окупації. Марш гідності" буде визначена з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні", – повідомив Чубаров.

Він додав, що штаб акції продовжує свою роботу з підготовки акції в режимі віддаленого спілкування й у форматі локальних зустрічей.

Раніше голова Чубаров зазначав, що на проведення "Маршу на Крим" може вплинути тільки коронавірус, а не нова кримінальна справа, яку російські слідчі в Криму порушили проти нього.

Під час акції активісти мали намір потрапити маршем до Криму через адміністративний кордон. Попередня дата проведення акції – 3 травня.

За матеріалами 112.ua