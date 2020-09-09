Маски на пляжах: у Туреччині вводять обов'язковий масковий режим

Турецька влада посилила карантин у зв'язку зі стрімким зростанням кількості заражень коронавірусною інфекцією. Розпорядження було надіслано губернаторам усіх провінцій.

Про це повідомляє Главком з посиланням на Gundem Kibris.

Таким чином, по всій країні у громадських місцях маски будуть обов'язковими. Крім того, забороняють перевезення стоячих пасажирів у міських автобусах, зокрема мікроавтобусах, якщо при цьому неможливо забезпечити дотримання дистанції. Таке обмеження для метро, трамваїв та більших автобусів регіони можуть визначати самостійно.

Також влада країни заборонила концерти у ресторанах, готелях та кафе після 00:00. Місцеву владу закликають посилити перевірку дотримання карантину на ринках, пляжах у закладах та інших громадських місцях.

Напередодні стало відомо, що в Ізраїлі в 40 містах вводять комендантську годину через пандемію. У вечірній і нічний час у містах будуть закриті всі підприємства і магазини, крім життєво важливих. Продуктові магазини, аптеки і установи системи охорони здоров'я продовжать працювати. За матеріалами Волинські Новини.