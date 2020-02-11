МАУ разрешила брать в салон котов до 10 кг

МАУ разрешила брать в салон толстых котов

С 12 февраля авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" увеличивает норму перевозки животных в салоне до 10 кг, сообщает пресс-служба компании.

Нововведение коснется перевозки в салоне домашних любимцев - собак и кошек - и животных для эмоциональной поддержки. Стоимость услуги остается без изменений.

Так, вес контейнера с животным не должен превышать 10 кг, а габариты - 55 х 40 х 20 см;

контейнер должен быть просторным, чтобы животное имело возможность стоять, свободно поворачиваться и естественно лежать; в одном контейнере можно перевозить не более трех животных при условии, что им комфортно вместе; один пассажир может перевозить не более одного контейнера с животным/ми; заказать и согласовать путешествие любимца следует минимум за 24 часа до вылета.

"Многие из нас в МАУ имеют домашнего любимца, некоторые нескольких, - отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая. - Поэтому мы очень хорошо понимаем, насколько критичными могут быть даже лишние 500 граммов. Поэтому, чтобы перед полетом нашим пассажирам не приходилось сажать пушистиков на диету или ломать голову над тем, как облегчить вес контейнера, мы добавили 2 кг до максимально разрешенной нормы, действующей в большинстве авиаперевозчиков. Надеемся, что клиенты авиакомпании МАУ будут довольны таким нововведением и будут чаще путешествовать вместе с хвостатыми компаньонами в салоне самолета".

Условия путешествий служебных животных, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения/слуха, а также собак- помощников сотрудников государственных органов и команд спасателей остаются неизменными - никаких ограничений веса и размеров; бесплатно при условии предоставления документов, подтверждающих специализацию.

На борту МАУ могут одновременно путешествовать:

на дальнемагистральных рейсах 8 животных (2 в бизнес классе, 1 в премиум- эконом, 5 в экономическом)

на ближне- и среднемагистральных рейсах 5 животных (1 в бизнес классе, 4 в экономическом).

По материалам http://irtafax.com.u