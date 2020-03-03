Медицинские маски не защищают от коронавируса, - главный санврач

"Не нужно использовать такие средства, поскольку это создает фальшивый обман своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные методы профилактики ОРВИ, к которым относится коронавирус".

Медицинские маски не спасут от коронавируса, а дают ложное ощущение безопасности. Надевать маски следует только людям с признаками ОРВИ. Об этом сегодня на брифинге заявил замминистра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко, информирует во вторник, 3 марта, Лига.

"Не нужно использовать такие средства индивидуальной защиты как хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивый обман своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные методы профилактики ОРВИ, к которым относится коронавирус", - подчеркнул он.

Ляшко напомнил, что следует часто мыть руки, если нет такой возможности - обрабатывать антисептиками.

Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с человеком, у которого есть симптомы ОРВИ.

"Больной человек с симптомами - это как раз тот человек, которому нужно надевать хирургическую маску, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекции", - напомнил он.

Ляшко передал призыв главного хирурга США, который отвечает за эпидситуацию, не использовать маски. По его словам, закупка в большом количестве, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что на глобальном уровне негде будет купить хирургические маски, когда в больницах введут масочный режим.

Напомним, что СМИ опубликовало сообщение о зафиксированном случае заражения коронавирусом в западной Украине.

Также сообщалось, что в МОЗ Украины отметили, что украинцам не следует скупать маски, а страна готова к коронавирусу. По материалам ИА ASPI.