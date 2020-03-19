Медики установили 50 человек, контактировавших с больным коронавирусом депутатом Шаховым

Уже установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Только сегодня были установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается", говорится в сообщении.

Напомним, народному депутату Сергею Шахову по телефону сообщили о подтверждении коронавируса, однако он ждет документы с подтверждением от государственной лаборатории.

По материалам http://www.citynews.net.ua