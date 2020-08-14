Медовий Спас: Що святити в церкві і як зібрати букет-оберіг "маковійчик"
За традицією на службу в храм на Медовий спас, який відзначається 14 серпня, необхідно взяти баночку меду нового врожаю, мак і воду.
Про це повідомило Радіо ТРЕК.
Освячений мед заведено залишати у церкві як милостиню. Також 14 серпня в Медовий спас освячують букети-обереги. Їх називають маковійчиками.
Як збирати букет на Маковея
Цей букет складається з польових трав і квітів: калини, соняшника, материнки, волошки, чорнобривців, м'яти, буркуна, колосків вівса, полину й обов'язково макових голівок. В давнину вірили, якщо квіти з такого букета вплести у волосся, вони будуть залишатися густими й пишними.
Кожен елемент маковійчика має символічне значення.
Полин - талісман від всілякої напасті;
волошка - дарує мир усій родині;
сонях - втілює небесне світило;
головки маку - нагадування про Великих мучеників.
Що святити в церкві
Вважається, що вода на Медовий спас володіє цілющою силою, тому на свято в храмах проходить мале водосвяття. Тож на службу в церкву варто взяти баночку з водою, щоб її освятити.
Існує простий рецепт здоров'я, пов'язаний із Медовим спасом: після освячення святкових продуктів, потрібно з'їсти ложку меду і запити трьома ковтками освяченої води. Тоді хвороби будуть не страшні.
Що робити з маковійчиком
Викидати освячені маковійчики категорично не можна, їх варто покласти біля ікон, оскільки ці букетики слугують оберегом для господарів дому. За образами вони зберігаються аж до весни. Наші пращури вірили у магічну силу такого букету і часто обсипали ним власну оселю, щоб нечиста сила йшла геть. Також освячені головки маку клали під подушки дітям, щоб їхній сон був спокійним.
За матеріалами Патріоти України.