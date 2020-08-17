Мер Умані заявив, що готовий заблокувати шляхи до міста у разі масового приїзду хасидів

Міський голова Умані Олександр Цебрій заявив про готовність заблокувати в'їзди до міста у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош Гашана. Про це у понеділок, 17 серпня, йдеться у відеозверненні на сторінці Цебрія у Facebook.

"Я готовий на найбільш радикальні заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блокпостами в'їзди на територію міста Умань. Це рішення може прийняти міська комісія ТЕБ та НС. Я хочу почути... як ви поставитеся, якщо на період Рош Га-Шана ми вдамося до таких запобіжних заходів", - звернувся він до мешканців міста.

Цебрій наголосив, що до останнього часу в Умані сподівалися, що рішення про заборону традиційних святкувань Рош Гашана, на які з'їжджаються тисячі прочан з усього світу, буде ухвалене на загальнодержавному рівні. Оскільки цього не сталося і Державна комісія з ТЕБ та НС, за його словами, вважає можливим у вересні приїзд 5-10 тисяч хасидів, місцева влада готова вдаватися до рішучих заходів.

Крім того, зазначив уманський мер, він намагатиметься зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб особисто пояснити небезпеку ситуації.

Раніше в МЗС заявили, що Київ не дозволяв паломництва тисяч хасидів до Умані. За матеріалами Тиждень.ua