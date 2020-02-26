Мэрия Харькова переименовала проспект Григоренко на Жукова

22 января Кернес распорядился окончательно вернуть проспекту имя Жукова.

Харьковский городской совет переименовал проспект Григоренко на проспект Жукова.

Об этом сообщает kh.vgorode.ua.

Отмечается, что решение поддержали 62 депутата, тогда как 8 выступили против.

В день голосования мэрию охраняет около 60 правоохранителей, пишут СМИ. Кроме того, у входа дежурят протестующие, держащие плакаты с изображением карикатур на городского голову Геннадия Кернеса.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября суд в Харькове не удовлетворил апелляцию городского совета относительно возвращения проспекта Григоренко предыдущего названия имени Жукова.

Кассационный административный суд Верховный суд проверил жалобу Харьковского горсовета относительно переименования проспекта Жукова на Григоренко и открыл производство.

22 января Кернес распорядился окончательно вернуть проспекту имя Жукова. По материалам УНИАН