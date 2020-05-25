Метро в Днепре пока остается закрытым

В Днепре метро должно было начать свою работу уже сегодня, 25 мая, однако решение городской комиссии до сих пор нет.

Отмечается, что сегодня в течение дня должны решить этот вопрос.

В Министерстве охраны здоровья до сих пор были не уверены, открывать ли в городе метрополитен, который не работает с 17 марта, при этом троллейбусы и трамваи уже возобновили свою работу, сообщают местные СМИ.

Напомним, что метрополитен Киева возобновил свою работу после закрытия в связи с коронавирусным карантином.

По состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.