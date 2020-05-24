Метро в Киеве подготовилось к возобновлению работы

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео, в котором показал, как столичный метрополитен подготовился к возобновлению 25 мая работы после карантина

Видео Кличко выложил на своем канале в Telegram.

"Друзья! Уже завтра, 25 мая, в обычном режиме возобновит свою работу метрополитен - с соблюдением всех мер безопасности", - написал Кличко.

Он напомнил, что при пользовании метро обязательны масочный режим и соблюдение социальной дистанции и призвал не пренебрегать элементарными правилами безопасности.

Напомним, в Киеве с 25 мая в обычном режиме начнет работу метрополитен, а также все рынки и ярмарки.