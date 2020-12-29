Микитася підозрюють у викраденні та вимаганні - МВС

Колишньому власникові компанії "Укрбуд", екснардепу Максиму Микитасю оголосили про підозру у вимаганні та замовному викраденні юриста в Києві.

Про це повідомили в пресслужбі МВС у вівторок, 29 грудня.

У поліції уточнили, що інцидент з викраденням юриста стався в Києві 8 грудня цього року. Четверо невідомих на автомобілі викрали його, через кілька годин їх затримали, а згодом встановили і безпосереднього замовника.

За даними МВС, замовником виявився колишній власник будівельної компанії "Укрбуд" Максим Микитась.

"Отримавши всі дані про майбутню жертву, виконавці - члени транснаціонального угрупування - обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його автомобілем і за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 000 доларів", - йдеться в повідомленні.

Слідство повідомило Мікітасю про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вимагання) УКУ.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що співробітники поліції прийшли з обшуком додому до колишнього власника "Укрбуду" Максима Микитася.

Раніше ВАКС продовжив домашній нічний арешт Микитасю до 23 лютого 2021 року.

До цього НАБУ і САП повідомили Микттасю про підозру в організації заволодіння понад 81 млн грн Національної гвардії України. За матеріалами Слово і Діло.