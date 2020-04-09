Миколаїв. Ляшко не побачив порушень: тести на COVID-19 роблять правильно

Головний санлікар Віктор Ляшко приїхав в Миколаївську область, щоб перевірити, чи є якийсь збій, який не дозволяє виявити хворих коронавірусом

Контрольні дослідження зразків хворого на пневмонію в Миколаївській області в незалежній лабораторії, які були відібрані, щоб переконатися в правильності алгоритму дій місцевих медиків, збіглися з висновками миколаївських фахівців. Про це заявив на брифінгу головний санлікар Віктор Ляшко, який сьогодні приїхав з інспекцією до Миколаєва, повідомляє Укрінформ.

"Напередодні мого візиту до Миколаєва ми провели своєрідну спецоперацію. Відібрали зразки хворої на пневмонію людини і відправили їх на дослідження за межі області. Висновки збіглися з тим, які зробили місцеві фахівці - тести негативні", - сказав Ляшко.

Ляшко пояснив, що мета його візиту - перевірити алгоритми дій на території Миколаївської області, щоб зрозуміти, чи все працює правильно, є якийсь збій, який не дозволяє виявити хворих коронавірус.

Він уточнив, що ознайомився з роботою вірусологічної лабораторії, яка сьогодні має можливість виробляти до 500 ПЛР на добу. "Зараз побачене мене задовольнило", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар намір відвідати лікарні, визначені опорними для прийому потенційних хворих коронавірусів.

Станом на 9 квітня, Миколаївська область - єдина, де не зафіксовано коронавірусну інфекцію COVID-19.

25 березня Кабмін прийняв рішення продовжити карантин до 24 квітня і ввести по всій Україні режим надзвичайної ситуації.

Початок піку епідемії в Україні МОЗ очікує з 14-15 квітня.

Деякі обмеження можуть залишатися в силі до вересня.

За даними Центру громадського здоров'я, на 9:00 9 квітня в Україні виявлено 1892 підтверджених випадки зараження коронавірусом, з них 57 летальних, 45 осіб видужали. Дані по областям. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ