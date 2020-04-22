Мінцифри хоче повністю замінити паперові паспорти та ID-картки на електронні

В Україні запустили електронні студентські квитки, які повністю замінюють пластикові. Про це віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія", передає кореспондент УНН.

"Ми плануємо, що електронний паспорт повністю замінить паперовий паспорт та ID-картку. Дуже багато питань, що ж відображається в смартфонах людей. Сьогодні електронними будуть ID-картки, ID-паспорти і біометричні паспорти", - сказав Федоров.

З його слів, на сьогодні по суті закордонний паспорт виконує всі функції звичайного паспорту.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні голова міграційної служби України Максим Соколюк розповів, що цифровий паспорт у додатку "Дія", який став доступний сьогодні, можна використовувати під час карантину для ідентифікації особи поліцейським та для отримання посилок на пошті.