Міністр Криклій назвав список країн, куди українці можуть полетіти на відпочинок
Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій назвав список країн, до яких країн українці можуть полетіти на відпочинок, але дані щодо в`їзду змінюються кожного дня у залежності від епідеміологічної ситуації у країнах. Про це 29 липня Криклій написав у своєму Telegram-каналі.
Перелік країн, куди громадяни України можуть полетіти на відпочинок: Болгарія - при наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття Туреччина, Єгипет - в'їзд і повернення без обмежень Чорногорія - 14-денна самоізоляція по прибуттю в Україну Хорватія - обов'язковий негативний ПЛР-тест при в'їзді зроблений протягом останніх 48 годин.
"ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту. В "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах встановлені ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування", - зазначив Криклій.
Міністр наголосив, що перед поїздкою потрібно обов`язково перевірити інформацію щодо можливості в'їзду у країну призначення.
Нагадаємо, що 29 липня в Україні 67597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1650 летальних, 37 394 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1022 нові випадки. Усього за добу одужало 650 пацієнтів. За матеріалами Тиждень.ua