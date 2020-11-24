Міністр культури пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята

Міністр культури Олександр Ткаченко пропонує ввести локдаун на два тижні з прив'язкою до новорічних свят.

Про це він написав у Telegram.

Ткаченко нагадав, що цього тижня спливає дія запровадженого урядом карантину вихідного дня. На це насамперед чекає малий і середній бізнес.

Проте захворюваність на COVID-19 в Україні не спадає.

"Ситуація має бути прогнозованою. Українці мають заздалегідь знати, що їм очікувати", - написав Ткаченко.

При цьому міністр додав, що розтягнена у часі "червона зона" не може бути нескінченною через руйнівний вплив на економіку.

"Моя особиста думка - краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят", - пояснив Ткаченко.

Глава Мінкульту радив би зустріти Новий рік та Різдво у режимі онлайн і відмовитися від масових заходів. За матеріалами zhitomir-online.com