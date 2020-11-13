Міносвіти рекомендує вишам з 16 листопада проводити навчання за змішаною формою

Міністерство освіти й науки рекомендує в закладах вищої та фахової передвищої освіти проводити навчання за змішаною формою з 16 листопада.

Про це повідомив в.о. міністра освіти й науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

"Із 16 листопада 2020 року навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти МОН рекомендує проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі освіти", - написав міністр.

Він додав, що відповідного листа вже надіслано керівникам навчальних закладів.

Зазначається, що відвідувати заняття учні зможуть групами не більше ніж 20 осіб.

"Готуючись до змішаного навчання, адміністрації варто організувати процес у такий спосіб, щоб учні та педагоги менше контактували між собою, наприклад, змінити тривалість перерв, час початку та завершення занять тощо. У закладі також рекомендовано організувати регулярне прибирання, проведення дезінфекції предметів загального вжитку. Крім того, в цей період доступ сторонніх осіб, які не беруть участі в освітньому процесі, забороняється", - додали в Міносвіти.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджується "карантин вихідного дня" до 30 листопада.

10 жовтня Шкарлет закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні.

Раніше МОЗ оприлюднило карантинні правила для навчання у школах.

Співробітники навчальних закладів допускаються до роботи за умови використання засобів індивідуального захисту та після вимірювання температури безконтактним термометром. У регіонах помаранчевої зони педагогам рекомендують носити захисні щитки, а в жовтих і зелених - дотримуватися соціальної дистанції. Якщо хоча б один учень заразиться коронавірусом, то весь клас має йти на самоізоляцію. Час початку та завершення занять для класів і груп має бути різним.

Дозатори й антисептики мають бути тільки на вході. Надалі учні та вчителі повинні мити руки після кожного уроку.

Вхід до закладів освіти учнів дозволяється тільки за наявності маски або респіратора. Маски під час занять можна не використовувати. Під час пересування носіння маски обов'язкове для всіх, крім учнів 1-4 класів.

За даними моделювання Київської школи економіки, закриття шкіл на карантин має більше негативних наслідків, ніж позитивних.

За матеріалами LB.ua