Мобільні оператори долучились до програми допомоги українцям за кордоном "Захист"

Українські мобільні оператори долучились до програми МЗС "Захист" та допомагають громадянам України, які "застрягли" за кордоном через пандемію коронавірусу, залишатись на зв‘язку з посольствами та консульствами.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що станом на 8 квітня мобільні оператори України Київстар, lifecell і Vodafone розіслали своїм абонентам у роумінгу понад 150 тисяч повідомлень з інструкцією, як звернутись за допомогою в рамках програми МЗС "Захист".

Крім того, близько 10 тисяч українців, які зареєстрували свою подорож за кордон в системі "ДРУГ", а тепер "застрягли" за кордоном через пандемію, отримали повідомлення через мобільний додаток або на електронну пошту.

"Ми використовуємо всі можливості, аби нікого з українців, які нині перебувають за кордоном, не залишити поза увагою консулів. У цьому нам допомагають мобільні оператори, а також наша система ДРУГ", - зазначив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

МЗС висловило подяку мобільним операторам за співпрацю та допомогу і запевнило, що всі українські дипломати продовжують працювати над тим, щоби співгромадяни, які потребують допомоги за кордоном, отримали її якнайшвидше.

Як повідомлялося, за дорученням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, всі закордонні дипломатичні установи України розгорнули програму "Захист" для допомоги українцям, які не встигли повернутися на Батьківщину внаслідок закриття кордонів і припинення пасажирського сполучення між країнами по всьому світу. За матеріалами Укрінформ.