МОН планує застрахувати вчителів і учнів від коронавірусу

Міністерство освіти й науки розглядає можливість підписання меморандуму зі страхування вчителів-пенсіонерів що працюють і дітей від коронавірусу. Вони знаходяться в групі ризику. Про це йдеться в ефірі програми "Право на владу".

За словами Шкарлета, відповідні пропозиції вже надійшли від страхових компаній.

"Є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України про можливість підписання меморандуму з Міністерством освіти і науки щодо певних програм страхування не тільки пенсіонерів (працюючих вчителів- пенсіонерів, - ред.), Але і дітей. Я сподіваюся, що ми найближчим часом вийдемо на якийсь меморандум і співробітництво, які будуть корисними і вчителям, і державі, і будуть певним чином моделювати ситуацію певного захисту ", - заявив він.

Нагадаємо, у вівторок, 1 вересня, в Україні розпочинається новий навчальний рік. Через епідемію коронавірусу у деяких регіонах навчання буде змішаним, у деяких - повністю дистанційним. Втім, у всіх навчальних закладах країни діятимуть нові правила для профілактики поширення хвороби.

У будь-якій карантинній зоні школи повинні бути забезпечені достатньою кількістю санітайзерів, безконтактних термометрів, засобів особистої гігієни та ЗІЗ.

На вході до навчального закладу мають бути встановлені антисептики, на виході - контейнери для збору використаних рукавичок і масок. У коридорах має бути розмітка для дотримання дистанції 1,5 метра, облаштовані зони для відпочинку дітей різних вікових груп. Забороняється використання питних фонтанів.

Вранці, ввечері та після кожного уроку приміщення класу провітрюватимуть щонайменше 10 хвилин, а після занять - дезінфікуватимуть столи, парти, стільці та інші поверхні. Окремі вимоги щодо дезінфекції та організації роботи стосуються шкільних автобусів та їдалень.

Вчителі та персонал школи перед уроками повинні обов'язково вимірювати температуру. Якщо вона підвищена (37,2 С), або є ознаки респіраторного захворювання, працівник до роботи та у приміщення не допускається. За матеріалами ZN.UA