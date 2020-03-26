МОН пропонує два варіанти розвитку ситуації після карантину

Наразі у Міністерства освіти і науки в запасі два варіанти розвитку ситуації, які можуть бути після припинення дії на території України карантину. Про це на офіційному сайті відомства повідомила пресслужба.

І - якщо карантин закінчиться до першого тижня червня Учні з 1- по 10 класи закінчать навчання до кінця червня. Після карантину вони буду йти за корегованою програмою (вчитель ідентифікує теми, за якими є пробіли у знаннях, відчитує ті, які є критичними для класу, вказує, які теми необхідно додатково доопрацювати вдома).

11-класники теж навчатимуться до кінця місяця, готуватимуться до ЗНО. ЗНО повинно буде розпочатися в останній тиждень червня, а закінчитися в останній тиждень липня.

На початку серпня розпочнеться вступна кампанія.

ІІ - якщо карантин продовжиться до початку серпня Учні з 1 по 10 класи закінчать навчання до кінця травня. В наступному навчальному році вчителі повинні будуть здійснити зріз знань для перевірки учнів. Згодом теми, за якими будуть виявлені пробіли, читатимуться знову. ЗНО розпочнеться в середині серпня, а закінчиться в середині вересня. Вступна кампанія розпочнеться в середині жовтня, відповідно навчання 1 курсу - з початку листопада. Всі інші курси повинні будуть вийти розпочати навчання 1 вересня.

Нагадаємо, що випускні іспити в 4 та 9 класах буде скасовано разом з екзаменаційним балом, а навчальний рік завершиться 1 липня.

Навчальний рік для учнів 11 класів буде залежати від того, коли буде проведено ЗНО. Воно, як і пробний його етап, відбудеться в будь-якому випадку.

Відомо, що буде відтерміновано й вступну кампанію, вона може завершитися в середині жовтня. МОН підготує відповідні зміни в закон. За матеріалами DT.UA