МОН та Мінцифри презентували "Всеукраїнську школу онлайн" для 5-11 класів

11 грудня в Україні запустили платформу для дистанційного та змішаного навчання "Всеукраїнська школа онлайн".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"11 грудня Міністерство освіти та науки України спільно з Українським інститутом розвитку освіти та Міністерством цифрової трансформації України з метою забезпечення рівного доступу до якісної шкільної освіти учнів 5-11 класів запустили платформу для дистанційного та змішаного навчання "Всеукраїнська школа онлайн" E-SCHOOL.net.ua" - йдеться в повідомленні.

"В умовах стрімкого поширення пандемії насамперед важливо забезпечити захист здоров'я та життя кожного учасника освітнього процесу. Водночас ми розуміємо, що процес навчання не повинен зупинятися. Саме тому, аби всі учасники освітнього процесу отримали належну підтримку передусім у разі впровадження дистанційного навчання, ми запустили "Всеукраїнську школу онлайн". Та актуальність створення національної освітньої платформи зумовлена не тільки викликами, пов'язаними з поширенням COVID-19, а й стратегічною необхідністю забезпечення сталості та якості навчального процесу та рівного доступу до знань для всіх учнів України незалежно від їх місця проживання та наявних ресурсів", - зазначив т.в.о. Міністра освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Він додав, що ця платформа надає доступ до навчального контенту українською мовою для дітей та вчителів, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. А також для дітей, які з різних причин перебувають за кордоном та хочуть навчатися за українською державною програмою. За матеріалами Прямий канал.