МОН: Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжили до 1 листопада

Заклади професійної освіти зможуть приймати документи і зараховувати вступників до 1 листопада. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.

Зазначається, що лист із рекомендацією продовжити терміни вступу розіслали обласним управлінням освіти і науки.

"Загальними правилами прийняття до профтехів визначено, що зарахування вступників триває до початку занять, тобто до 1 вересня. Традиційно вступна кампанія продовжувалася ще на місяць і заклади робили додатковий набір в межах ліцензованого обсягу. Оскільки цього року через карантин нам довелося змінювати терміни вступу до вишів, ми вирішили видовжити їх для закладів профосвіти", - пояснив заступник Міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

У МОН назвали однією із новацій цьогорічної кампанії те, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно. "А далі, визначившись із закладом і професією, подавати оригінали", - пояснили у пресслужбі.

Навчатись у профтеху можуть не тільки випускники шкіл, а й дорослі. "Вони можуть пройти підвищення кваліфікації для вже наявної робітничої професії, опанувати нові навички або повністю змінити фах", пояснили в Міносвіти.

За даними міністерства, у 2020 році для безоплатного навчання за регіональним або державним замовленням у закладах профосвіти є 119 674 місця.

Нагадаємо, у МОН вважають, що дистанційне навчання навесні сприяло високим балам на ЗНО. За матеріалами УНН.