МОЗ дало рекомендації для пасажирських автоперевезень в період карантину

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проект рекомендацій щодо здійснення пасажирських автоперевезень в період карантину в той час, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів має намір продовжити карантин після 22 травня.

Проєкт документа розміщений на сайті міністерства для громадського обговорення згідно з розпорядженням головного державного санітарного лікаря No32 від 18 травня, передають Українські Новини.

Згідно з проектом, перед початком робочого дня всім співробітникам компанії- перевізника потрібно буде пройти вимірювання температури.

Для проведення термометрії керівництво автоперевізника має визначити відповідальну людину.

Працівники, у яких температура виявилася вище 37,2 градуса або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання (ГРЗ), не допускаються до роботи.

Водій, кондуктори, інші члени екіпажу протягом рейсу мають використовувати респіратор або маску, також респіратори і маски обов'язково повинні будуть використовувати пасажири.

Перевезення пасажирів здійснюватиметься у межах кількості місць для сидіння, у разі міжобласних перевезень в області, де не діє пом'якшення карантину, - в межах 50% від кількості місць для сидіння.

При можливості біля входу в транспортний засіб рекомендується встановити спиртові антисептики.

Перед кожним рейсом транспортний засіб підлягає прибиранню та дезінфекції.

На автостанціях потрібно буде організувати місця для обробки рук спиртовмісним антисептиком.

В приміщенні автостанції буде дозволено перебування не більш як 1 людини на 10 кв. м площі залу обслуговування пасажирів, між персоналом станції та відвідувачами потрібно буде встановити захисний екран.

Відвідувачі мають будуть використовувати засоби індивідуального захисту.

Робота залів очікування буде заборонена.

Адміністрація автостанції повинна буде забезпечити і контролювати умови попередження скупчення черг перед касами.

Також вона повинна забезпечити використання засобів індивідуального захисту працівниками, дезінфекцію приміщень кожні 5 годин, постійна наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників, централізований збір використаних засобів індивідуального захисту.